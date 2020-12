Mało kto ich docenia. To oni zmienią polskie kino

Mikrobudżety współfinansowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Telewizję Polską to sześć produkcji debiutantów, których tematyka w głównej mierze jest bliska problemom młodych ludzi. Na ich tle szczególnie wyróżnia się "Ostatni komers" Dawida Nickela. To opowieść o grupie nastolatków przechodzących pierwsze miłosne doświadczenia. Niby nic nowego, ale forma i język jakie wybrał młody reżyser wskazuje na to, że zwraca on uwagę na każdy detal budujący unikatowość i wiarygodność historii. Nagroda od młodego jury Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych najlepiej potwierdza to, że właśnie takie filmy chce oglądać młode pokolenie .