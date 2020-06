"Alicja i żabka": Olga Bołądź nakręciła film o aborcji 14-latki

Tytułowa Alicja jest 14-latką, która nagle żegna się z dzieciństwem. Pierwsze miłosne doświadczenia, motylki w brzuchu przerodziły się w ciążę. A raczej w żabkę, bo tak tłumaczy się nieświadomej nastolatce, co dzieje się z jej organizmem. "Przepraszam, czy mogę zamienić na psa, bo żabkę to ja już mam?" - pyta zagubiona Alicja.

Zobacz: Peszek: "Pomogłam komuś, kto potrzebował aborcji. Pomogłam to zorganizować, wyjechać do obcego kraju"

Jednak świat wykreowany przez Olgę Bołądź może sporo widzów odrzucić. Gdy w narracji pojawiają się Pan Plemnik i Pan Komórka Jajowa czy nastolatki radośnie śpiewające o grze w "słoneczko", poziom abstrakcji sięga zenitu. Wydaje się, że twórcom fabuły bardziej zależało na oddaniu niewinnego, dziecięcego świata niż zmierzenia się z prawdziwym dramatem. Z drugiej strony jest to perspektywa, o której rzadko się mówi, a tym bardziej pokazuje w kinie.

Napisanie scenariusza zabrało Bołądź oraz jej koleżankom: Magdzie Lamparskiej, Julicie Olszewskiej i Jowicie Radzińskiej z fundacji Gerlsy aż 3 lata. Oparły go o prawdziwą historię 14-latki, która zaszła w ciążę z rówieśnikiem. Zgodnie z prawem do poczęcia doszło za sprawą czynu zabronionego, a w tym przypadku aborcja w Polsce jest legalna. Matka nastolatki uzyskała zgodę prokuratury na aborcję, ale kolejne szpitale odmawiały przeprowadzenia zabiegu. Ostatecznie aborcję udało się wykonać, a głośna medialnie sprawa z 2008 r. znalazła finał w Europejskim Trybunale Praw Człowieka .

"Alicja i żabka" w jasny sposób przedstawia, że problemem niechcianej ciąży zajmują się wyłącznie kobiety. W filmie nie zobaczymy ojców przyszłych nastoletnich rodziców, a jedyni mężczyzn tacy jak ksiądz i lekarze nie dopuszczają do siebie myśli o aborcji. Objawia się to mocnymi, wyrazistymi rolami Julity Kuzki (Alicja) i Agnieszki Suchory (mama Alicji), które same stawiają czoła kolejnym odmowom.