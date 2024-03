Marcin Wrona obchodziłby 51. urodziny. Zmarł blisko 9 lat temu

W jednym z wywiadów przyznał, że gdyby nie to, zapewne dalej grałby w kosza. - Może dlatego jestem też taki wymagający. Wiem, co to reżim treningowy, pamiętam z obozów kadry. Miałem takie zakwasy, że nie mogłem wejść po schodach na pierwsze piętro - mówił.