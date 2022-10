Marta Żmuda Trzebiatowska: "Bejbis" mnie wzrusza i bawi. To macierzyństwo non fiction

Wyjeżdżając do miast na studia, zakładając własne rodziny z dala od rodzinnych domów, gdzie od najbliższych dzielą nas kilometry. To dlatego straciliśmy to cenne wsparcie, którego często potrzebujemy na co dzień, realnie, nie przez telefon... Czasem czujemy się zagubieni. To nie było o mężczyznach i do mężczyzn. Mój mąż wcale tak tego nie odebrał. On jest stale obecny w wychowywaniu naszych dzieci i gdyby nie on to byłoby mi czasem naprawdę bardzo ciężko.