"Bejbis". To będzie hit na miarę "Lejdis"? Sala kinowa pękała ze śmiechu

Nie zmienia to faktu, że "Bejbis" to film, który przede wszystkim zapewnia przyjemną i lekką rozrywkę. Jeśli jesteście fanami "Lejdis" czy "Testosteronu", to będziecie czuli się w trakcie seansu jak u siebie. Choć bywały w drugiej połowie momenty, gdy produkcja trochę kulała w tempie, to jednak całościowo można mówić o udanym powrocie Saramonowicza. Podejrzewam też, że parę osób będzie się nawet utożsamiać z bohaterami jego produkcji. Jedno jest pewne - dawno nie widziałem, by na polskiej komedii widownia tak często się zaśmiewała. A to jest przecież najważniejszym wyznacznikiem w tym gatunku.