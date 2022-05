"Doktor Strange w multiwersum obłędu". 2 miliardy dolarów zarobiła poprzednia część. Kina pękną w szwach

Doktor Strange jest tym razem naprawdę smutny, bo jego była ukochana dr Christine Palmer właśnie wyszła za mąż za innego mężczyznę. Choć bohater szybko zostaje wciągnięty w wir przygód, by ochronić Amerikę Chavez (Xochitl Gomez), nastolatkę potrafiącą podróżować po wszechświatach, to co jakiś czas fabuła przypomina nam, co go gnębi. Jednak najwięcej miejsca twórcy poświęcili cierpieniom Wandy Maximoff (Elizabeth Olsen), niemogącej się odpędzić od wizji alternatywnego życia, gdzie jest matką dwóch uroczych synów. By móc przenieść się do takiego świata, bohaterka chce dopaść Chavez i odebrać jej moc. Z tego powodu nie cofnie się przed niczym, by osiągnąć swój cel.