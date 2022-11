"Terrifier 2. Masakra w Święta". Ludzie mdleli i uciekali z kina. "Daje popalić"

Nie wiemy o nim absolutnie nic - czy jest to jeszcze człowiek, czy demon w ludzkiej postaci. Za to Leone wiedział, co robił, wymyślając go - popkultura uwielbia morderczych klaunów. Pełno jest w końcu filmów z takimi wymalowanymi psychopatami (Pennywise z adaptacji "To", "Mordercze klauny z kosmosu", "Dom klaunów").