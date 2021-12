"Matrix Zmartwychwstania". Powrót po 18 latach. Czy był potrzebny?

Choć dla maniaków serii mogą to być atrakcyjne i zabawne wtręty, to jednak ma się wrażenie, że jest ich trochę za dużo, przez co podkopują sam film, który wygląda bardziej jak dwugodzinne wprowadzenie do następnych części, aniżeli pełnoprawna opowieść. Bywają tu ciekawe momenty, szczególnie wtedy, gdy Neo nie odróżnia rzeczywistości od iluzji, próbując opanować mętlik w głowie. Jednak nie ma w tym zbytnio fabularnego mięsa – to raczej powtórka z rozrywki. Ładnie zrobiona, ale jednak powtórka.