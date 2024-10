Miliard minut oglądania historii Menendezów. Będzie kolejny proces?

20 sierpnia 1989 roku Erik i Lyle Menendezowie płacząc, zadzwonili na policję i poinformowali, że ktoś zabił im rodziców. José i Mary Louise "Kitty" Menendez zginęli w męczarniach, dostając kilkukrotnie z broni palnej nabitej pociskami z grubym śrutem. Bracia twierdzili, że to robota mafii, bo ojciec był wpływowym, bogatym człowiekiem. W dniach po śmierci rodziców roztrwonili ponad 700 tys. dolarów. Za te pieniądze kupili m.in. restaurację w Princeton, sportowe auto marki Porsche czy zegarek Rolexa. Wybrali się także w podróż do Londynu oraz rejs po Karaibach. To, że to oni są sprawcami zbrodni, wydało się po tym, jak Eric Menendez zwierzył się ze wszystkiego swojemu psychoterapeucie.