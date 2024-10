Numer jeden w Polsce. Takiego przeboju Netflix jeszcze nie miał

W historii Netfliksa doszło właśnie do sytuacji bez precedensu. Najpopularniejszym serialem oraz najpopularniejszym filmem platformy są produkcje, których bohaterami są te same postacie. Na dodatek, na czele listy przebojów znajduje się film dokumentalny, co zdarza się niezmiernie rzadko. Od blisko 20 dni numerem jeden wśród seriali jest "Historia Lyle’a i Erika Menendezów". Natomiast od trzech dni numerem jeden pośród filmów jest "Historia braci Menendezów".