"Moonfall". Księżyc uderzy w Ziemię. Film z Polką to "grzeszna przyjemność" [RECENZJA]

W "Moonfall" nie brakuje wyżej wymienionych wad. Wszystko jest w tym filmie do bólu naciągane i maksymalnie przegięte. Bohaterowie to zbiór klisz: odhaczono zarówno przegranego życiowo samca alfa, któremu nikt nie uwierzył w to, co widział w trakcie rutynowej misji w kosmosie, jak i postać tzw. geeka (w tej roli John Bradley-West, wcześniej Samwell Tarly z "Gry o tron"), czyli nieprzystosowanego społecznie osobnika, obsesyjnie wierzącego w dziwaczne teorie spiskowe. Nie mówiąc już o innych stereotypach.