"Miłość, seks & pandemia". Vega przeszedł samego siebie. Nie da się tego odzobaczyć

Skoro odhaczyłem seks i miłość z tytułu, to trzeba wspomnieć, że w drugiej połowie dochodzi do chwilowej zmiany tonacji, bo do życia bohaterów wdziera się pandemia koronawirusa. Życie towarzyskie wszystkich postaci zamiera niemal całkowicie za sprawą lockdownu. Aby podkreślić mocniej sytuację, w jakiej się znaleźli, Vega co chwilę powtarza ujęcia opuszczonej Warszawy. Jest to niepotrzebny zabieg – bardziej komiczny niż apokaliptyczny.