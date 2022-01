"Nie patrz w górę" coraz popularniejszy. To będzie największy hit w historii Netfliksa

"Nie patrz w górę" podzielił widzów i krytyków. Większość osób jest jednak pod dużym wrażeniem filmu z Leonardem DiCaprio. "To film dla ludzi, którzy potrafią wyciągnąć wnioski i działać, aby świat pieniądza nie doprowadził do kataklizmu". Wszystko wskazuje na to, że komediodramat stanie się najchętniej oglądanym filmem fabularnym w historii Netfliksa.