Morderca, który szukał ofiar w programach randkowych. To nie on jest główną postacią filmu [RECENZJA]

Jeśli więc liczycie, że - jak to dawniej bywało - będziemy podziwiać spryt, nieustraszoność i przebiegłość mordercy, to na wstępie należy wam się ostrzeżenie. Kendrick nie poświęca postaci Rodneya Alcala zbyt wiele miejsce. To nie on stoi w centrum tej opowieści, więc dociekania, co popchnęło go do zabijania, niespecjalnie reżyserkę zajmują. Alcalę (gra go Daniel Zovatto znany z horrorów "Egzorcysta papieża" i "Coś za mną chodzi"), który żył naprawdę, poznajemy, gdy pojawia się w szalenie popularnym teleturnieju "Randka w ciemno". Zgłasza się tam jednak nie po to, żeby znaleźć miłość, tylko upolować swoją kolejną ofiarę.