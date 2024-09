Prawdziwa historia. Liczba jego ofiar mogła przekroczyć 100 osób

W jej przypadku marzenia się spełniły. W 2022 roku Kendrick rozpoczęła zdjęcia do swojego pierwszego filmu - "Randki w ciemno" ("Woman of the Hour"). Thriller opowiada historię poszukującej pracy aktorki Cheryl Bradshaw, która otrzymuje propozycję udziału w programie randkowym "The Dating Game". Z braku lepszych propozycji, przyjmuje ją. Podczas programu dziewczyna zwraca uwagę na jednego z trzech uczestników, który wyróżnia się ujmującym sposobem bycia i inteligentnymi odpowiedziami.