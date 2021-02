Na świecie szaleje pandemia. A w chińskich kinach fenomenalny rekord wszech czasów

Po bardzo długiej przerwie 12 lutego w piątek widzowie w końcu mogli wrócić do polskich kin . Tego samego dnia za Wielkim Murem rozpoczął się Chiński Nowy Rok. Jest to najważniejsze święto w chińskim kalendarzu, mimo że od ponad stu lat w tym azjatyckim kraju obowiązuje kalendarz gregoriański. Nawet święto upamiętniające proklamowanie Republiki Ludowej nie było w stanie zmienić statusu Nowego Roku.

Od pewnego czasu rząd Państwa Środka nie stara się już nawet osłabić znaczenia tego święta. W obecnej formie Chiński Nowy Rok to aż siedem dni wolnych od pracy. W tym czasie wszystkie urzędy, banki i firmy są zamknięte. W bardzo skróconym wymiarze pracują także sklepy.

Czarny rok dla światowego kina. Przez pandemię nie ma co oglądać

W dniach od 12 do 14 lutego w chińskich kinach został ustanowiony nowy rekord wpływów podczas jednego weekendu. Rekord nie lokalny, lecz światowy. W ciągu zaledwie trzech dni utarg ze sprzedaży biletów na seanse kinowe sięgnął ponad 700 mln dol. Jak "kosmiczny" jest to wynik niech świadczy fakt, że poprzedni rekord (z kwietnia 2019 roku) należał do rynku amerykańskiego i wynosił zaledwie 402 mln dol. Chińczycy nie tylko więc złamali trwająca właściwie od początku kina dominację Amerykanów w tym biznesie, ale od razu zmiażdżyli wszelką konkurencję.