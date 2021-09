"Najmro": zabawa na sto dwa

Tyle, że ten superbohater nie ratuje świata, ale bawi się życiem. W "Najmro" scen beztroski nie brakuje. A to klubowa zabawa przy rytmach piosenki "Nic nie może wiecznie trwać", a to randka z nową dziewczyną w takt "Byłaś serca biciem", a nawet "stypa" przy dźwiękach "Co mi panie dasz". Bez wątpienia kultowa muzyka lat 80. podbija rozrywkową atmosferę filmu, który pomimo idealnego bohatera dla kina akcji wymyka się gatunkowej klasyfikacji.