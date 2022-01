Nasz dobry bandyta. Dlaczego popkultura robi z gangsterów królów życia?

Niektórzy powiedzą, że filmowcy obracający się w świecie fabuły nie muszą ślepo podążać za faktami i mają prawo dokonać własnej interpretacji biografii przestępców. Z tym się absolutnie zgadzam. Ale wierzę też w to, że oferując widzom, zwłaszcza tym młodszym, czystą rozrywkę warto dać również pewne pole do namysłu o tym, co jest słuszne, a co nie. Być może w kraju, w którym niemal codziennie słyszy się o naginaniu zasad przez władze, a nawet podsłuchiwaniu swoich rywali, moralność bywa już pustym frazesem. Ktoś jednak mógłby zadbać o przywrócenie wiary w człowieczeństwo i uważam, że jest to dobre pole do popisu dla artystów.