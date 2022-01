"Jak pokochałam gangstera". Mistrzowska obsada w przydługim filmie

W powietrzu wyczuwało się powiew gangsterskiej dezynwoltury Guya Ritchiego, a chociaż na polskie kino narzekać od lat nie można, było to coś świeżego. A jak jest z najnowszym filmem Macieja Kawulskiego? Zacznijmy od zalet. Jakie to jest ogromne szczęście, że Kawulski trafił na Tomasza Włosoka, jaka radość. Aktor już co najmniej kilka razy określany był mianem "nadziei polskiego kina" albo "amanta" (uwaga na cudne "Piosenki o miłości"), znalazłoby się też pewnie kilka innych przydomków.