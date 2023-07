"Naznaczony: Czerwone drzwi". Zobaczcie koniecznie... jeśli lubicie odgrzewane kotlety

Dalton niedługo rozpoczyna studia, a Josh zobowiązuje się, by go na nie zawieźć. Próba poprawienia relacji wypada średnio, ale to nic w porównaniu z kłopotami, jakie znów czekają Lambertów. Tak się wygodnie składa, że obdarzony talentem malarskim Dalton zapisuje się na zajęcia artystyczne do słynnej pani profesor, która podczas wykładów stosuje technikę, którą można by określić mianem hipnozy. Nie potrzeba dużo czasu, by Dalton ponownie odwiedził Otchłań nieświadomy tego, co spotkało go tutaj w przeszłości.