Netflix "wietrzy serwery". Z oferty zniknie wkrótce ponad 50 tytułów

Pierwsza w historii wysokobudżetowa produkcji o zombie. Film z Bradem Pittem kosztował 190 mln dol. Do dnia premiery mało kto wierzył, że "World War Z" może odnieść komercyjny sukces. Wcześniej tego typu produkcje nie trafiły w kinach do szerokiego grona odbiorców, więc na ich realizacje wytwórnie nie przeznaczały więcej niż kilkanaście mln dol. Wyjątkiem był oczywiście serial "The Walking Dead", gdzie budżet jednego odcinka w ostatnich sezonach potrafił sięgnąć 5 mln dol.