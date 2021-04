Netflix usuwa "Szybkich i wściekłych". W ofercie do końca kwietnia

W ostatnich dniach Netflix opublikował listę tytułów, z którymi pożegna się do końca miesiąca. Największa przykrość spotka fanów "Szybkich i wściekłych", ponieważ aż cztery części słynnej serii zniknie wkrótce z oferty najpopularniejszego serwisu streamingowego.

W kwietniu Netflix usunie ze swojej oferty blisko 50 tytułów. Subskrybenci największego serwisu filmowego na świecie nie powinni jednak narzekać, gdyż więcej filmów zostanie dodane. Niemniej, pośród produkcji, którym w tym miesiącu kończy się licencja można znaleźć wiele ciekawych pozycji i warto zastanowić się, czy nie poświecić im jakiegoś wolnego wieczoru.

Stend-up.

Eddie Murphy był bez wątpienia jedną z największych hollywoodzkich gwiazd lat 80-tych. Objawił się w filmie "48 godzin". Później kręcił przebój za przebojem. Jego pozycja była tak mocna, że namówił wytwórnię filmową, aby wprowadziła do kin jego występ stand-up'owy. Sam Murphy nie spodziewał się chyba, że film odniesie aż tak duży sukces komercyjny.

"Eddie Murphy: Delirious" jest zapisem występu z 1983 roku. Słynny komik porusza tam wiele drażliwych tematów, nie oszczędza nikogo, tematy tabu dla niego nie istnieją. Murphy w tej przełomowej produkcji wyznaczył standardy, które do dziś obowiązują w programach stend-up'owych. Wiadomo, że komicy podczas tego typu występów na żywo nie stronią od wulgaryzmów. Eddie Murphy w trwającym 70 min. "Delirious" popularnego słowa na literę f użył około 230 razy..

Materiały prasowe Eddie Murphy za rolę w filmie "Nazywam się Dolemite" otrzymał nominację do Złotego Globu. Źródło: Materiały prasowe , Fot: materiały prasowe

Quentin Tarantino

W rankingach za najlepszy film Quentina Tarantino najczęściej uznaje się "Bękarty wojny". Najlepiej podsumował obraz sam reżyser, który w uznał za stosowne spointować film słowami porucznika Aldo Raine'a: chyba wyszło mi arcydzieło. Nie ulega wątpliwości, że taką wojenną produkcję mógł nakręcić tylko Tarantino. Dodajmy, że "Bękarty wojny" otrzymały aż 8 nominacji do Oscara (w tym dla najlepszego filmu, reżysera i scenariusz). Nagrodę otrzymał jednak tylko Christoph Waltz, dla którego była to pierwsza rola w hollywoodzkiej produkcji.

Materiały prasowe Aldo Raine podczas odprawy... Źródło: Materiały prasowe , Fot: materiały prasowe

Seria "Szybcy i wściekli"

W ostatni dzień kwietnia z oferty Netfliksa zostaną usunięte cztery części "Szybkich i wściekłych". Można powiedzieć, że te klasyczne, czyli pierwsza, druga, czwarta i piąta. Aż trudno uwierzyć, ale premierowa część "samochodowego tasiemca" powstała przed dwudziestu laty. Bohaterami filmu byli policjant (Paul Walker) i bandyta (Vin Diesel). W drugiej części Diesel nie zagrał, bo miał ambitne plany i chciał zostać cenionym aktorem. Nie było mu to jednak pisane i do serii, już na stałe, powrócił w czwartej części. Natomiast Paul Walker pożegnał się z serią po siódmej jej odsłonie, która trafiła do kin już po jego śmierci w wypadku samochodowym.

14 -15 kwietnia

Eddie Murphy: Delirious

Final Girls

Hungerford

The Darkest Dawn

Wild Kratts

16 kwietnia

Jak ukraść księżyc

Minionki rozrabiają

Murderous Affairs

Przemytnik

To już jest koniec

17 kwietnia

The Walls of the Moon

30 Days of Luxury

Warda

Beacuse We’re Heading Out

Roh’s Beauty

My Dog is My Guide

18 -21 kwietnia

Abdo Mota

Shazam!

The Originals

W poszukiwaniu Boga z Morganem Freemanem

22 kwietnia

Apollo 13

As w rękawie

Bękarty wojny

Bidget Jones: W pogoni za rozumem

Czas Apokalipsy

Death Race: Wyścig śmierci

Hop

Kochanice króla

Na pewno, być może

Niepamięć

Nothing Hill

Raj dla par

Sąsiedzi

Serenity

Szczęki

To skomplikowane

Wybór Zofii

Wyrolowani

Zbuntowana księżniczka

30 kwietnia

Alias J.J.

Jackass 2.5

Jackass 3D

Jackass: Bezwstydny dziadek 0,5

Karbala

Palmy w śniegu

Szybcy i wściekli

Szybcy i wściekli 5

Szybko i wściekle

W samo południe

Wolfblood

Za szybcy, za wściekli