"Nie będę płakał". Krzyki, bluzgi, rzucanie krzesłami

Na początku roku w Stanach została wydana książka pt. "Hits, Flops, and Other Illusions: My Fortysomething Years in Hollywood", w której Edward Zwick opisał swoje wspomnienia związane z pracą w Fabryce Snów. Reżyser miał zaszczyt (choć czasami nie była to przyjemność) pracować z wieloma hollywoodzkimi gwiazdami. W 1999 roku zdobył Oscara (jako producent) za film "Zakochany Szekspir". Był reżyserem takich przebojów, jak "Chwała", "Wichry namiętności", "Ostatni samuraj", "Jack Reacher: Nigdy nie wracaj".