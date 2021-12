Niemiecki kandydat do Oscara. Robot, który spełnia wszystkie oczekiwania

Pandemia troszkę nam w tym pomogła. Film kręciliśmy w trakcie jej trwania i wiele produkcji zostało wstrzymanych. Europa powoli wchodziła na plan, ale w Los Angeles nadal nie ruszyły prace. Dzięki temu Dan znalazł dla nas czas. To było niezłe wyzwanie, ponieważ na papierze wszystko wyglądało inaczej. On musiał ożywić Toma i zbudować postać, która jest bardzo podobnym do człowieka robotem. Próbował różnych rzeczy i wyszło to świetnie. Sami czasami zastanawialiśmy się, czy on na pewno jest człowiekiem…