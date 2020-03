"Niewidzialny człowiek" przerywa złą passę. Poprzednie horrory były totalną klapą

"Niewidzialny człowiek" to najnowszy remake klasycznego horroru wytwórni Universal Pictures, która kilka lat temu planowała stworzyć "mroczne uniwersum". Po dwóch bardzo nieudanych próbach z gwiazdorską obsadą w końcu udało się nakręcić porządne kino grozy.

H.G. Wells napisał powieść science fiction "Niewidzialny człowiek" ("The Invisible Man") ponad 120 lat temu, która od tamtego czasu doczekała się wielu ekranizacji. Najnowsza z Elisabeth Moss ("Opowieści podręcznej", "The Square", "To my") w roli głównej niedługo trafi do kin, a przedpremierowe recenzje zwracają uwagę na to, że strategia wytwórni Universal w końcu zaczęła przynosić dobre owoce.