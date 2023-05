Noworodki jako towar? Protest na festiwalu w Cannes

W oświadczeniu grupa zawarła apel: "Ponieważ komercjalizacja kobiet i dzieci jest głęboko niezgodna z ludzką godnością i podstawowymi prawami, wzywamy wszystkie kraje do przestrzegania międzynarodowych konwencji praw człowieka, które podpisały, a tym samym do pracy na rzecz zniesienia usług surogatek na poziomie krajowym i międzynarodowym" – piszą SCUM. We Francji macierzyństwo zastępcze jest zabronione, ale uznanie dziecka urodzonego przez surogatkę za granicą, pozostaje możliwe.