"Obłędny rycerz" nie doczeka się kontynuacji? Reżyser wskazał winnego

- Zgłosiłem to firmie Sony, ponieważ to ona posiada prawa do "Obłędnego rycerza" - opowiedział Helgeland w najnowszym wywiadzie. - Wydawało się, że ludzie z Sony byli zainteresowani nakręceniem tego filmu z Netfliksem i wydaniem go na tej platformie - dodał reżyser, który jednak nie dostał zielonego światła.