"Odkąd pamiętam, chciałam zniknąć". Sigourney Weaver przywołała bolesne wspomnienia

Mimo, że zdjęcia do "Istoty wody" były długie i musieliśmy robić wiele trudnych rzeczy, to James zadbał o to, żebyśmy mieli najlepszych nauczycieli na świecie. Na naukę nurkowania mieliśmy ponad rok. Wszystko po to, byśmy poczuli się w tym naprawdę pewnie. Kiedy obejrzałam film, zobaczyłam tę naszą swobodę w wodzie. Nie wydaje mi się, żeby to można było zagrać, bo to naprawdę jest kwestia umiejętności i wydolności. A my naprawdę wyglądamy, jakbyśmy do tej wodnej przestrzeni przynależeli.