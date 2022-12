"Avatar: Istota wody". 13 lat czekania. Otrzymaliśmy 192 minut widowiska

James Cameron to interesujący przypadek. Choć trzeba go nazwać mistrzem kina lawirującego między akcją, science fiction i horrorem (wybitne "Terminatory" oraz "Obcy - decydujące starcie"), to jednak najbardziej znany jest z... wielkich romansów wplecionych w epicką narrację. W końcu to on nakręcił "Titanica" oraz "Avatara" - dwa z trzech najbardziej kasowych filmów w historii kina (nie uwzględniając inflacji).