Ojciec skazał ją na szpital psychiatryczny i lobotomię. Historia zainspirowała filmowców

- Rosemary trafiła do szpitala psychiatrycznego i przeszła lobotomię i na tym jej historia się kończy. Jej narracja nigdy nie wyszła poza to, co zawsze uważałam za fascynujące, tragiczne i przerażające - komentuje reżyserka czwartego odcinka "Pingwina" dla Max. - Najczęściej bywało tak, że kobietę uznaną za "histeryczkę" odsyłano gdzieś do ośrodka specjalnego. Dlatego zależało mi na tym, by opowiedzieć inaczej historię Sofii Falcone - dodała.