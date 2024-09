To jest premiera roku. Ponad 5 mln widzów pierwszego odcinka

Wiele już napisano o charakteryzacji Farrella, która z pewnością przejdzie do historii. Protezy, kostium i makijaż przemienią gwiazdora w odpychającą kreaturę, a jednocześnie nie "połyka go", pozwalając mu wciąż dać aktorski popis. "Jeśli Colin Farrell nie dostanie w następnym sezonie nominacji do Emmy, to nie ma sprawiedliwości na tym świecie. Jako Pingwin jest genialny" - pisze w swojej recenzji na WP Magdalena Drozdek.