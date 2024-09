Groteskowy i brutalny. Takiego serialu dawno nie było

Od 20 września można oglądać jego transformację w pełnej krasie. Jeśli Colin Farrell nie dostanie w następnym sezonie nominacji do Emmy, to nie ma sprawiedliwości na tym świecie. Jako Pingwin jest genialny. I przykryty protezami, specjalnym kostiumem i makijażem do tego stopnia, że gdyby produkcja nie ogłosiła, że to właśnie on gra główną rolę, mało kto by się domyślił, że to właśnie Farrell wciela się w Pingwina. Serwuje taką postać, jakiej jeszcze nie widzieliśmy w Gotham.