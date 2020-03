Orły 2020. Robert Feluś wręczył nagrodę publiczności za film "Boże Ciało"

Nagroda publiczności Boże Ciało Czy to było zaskoczeniem dla ciebie kiedy otwierał ś kopertę na scenie obok Madzia Zaskoczenie było umiarkowane bym powiedział bo jak tylko zobaczyłem jakiej firmy startu Byłem przekonany że Boże Ciało No tak ma duże szanse Zresztą jak się oka W tym roku Szanowne jury Nie pomyliło się bo też postawiona Boże Ciało A jak wiadomo jak się czasem myli jury Toul się nigdy nie myli albo Czytelnicy Wirtualnej Polski też się nie pomyli więc tak jak powiedział Sam Jan Komasa to dla niego Wyjątkowo cenne wyróżnień Zatem jest rzeczywiście tak że Docer Kryty Co to za dziadostwo A ludzie idą oglądają a tutaj są wszyscy zgodnie Nie możemy powiedzieć że Boże Ciało chyba najbardziej zmieniło jego świadomość Polaków odbiór tego co Co się dzieje i tak naprawdę przez pryzmat Poznaliśmy domu rzeczywistą Myślę że Wiele osób chodzących Do kościoła i mających teraz różne Myśl na temat instytucji Chętnie by poszło na mszę Taki właśnie nowoczesny ksiądz chociaż nie ksiądz tak naprawdę Cały tam przy ołtarzu i mówił do ludzi czasem Tak od serca od siebie prawdziwie Wszystkich tych formuła I ten film pokazał żebyś Jakiego kościoła nam trochę brakuje Wiem zabrzmiało teraz bardzo Filozoficzne i może mało religii Ale coś takiego jest w tym film