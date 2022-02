Oscary 2022. Jeśli masz zobaczyć tylko jeden film z nominowanych, niech to będą "Psie pazury"

Potwierdzeniem tego jest relacja bohatera granego przez Cumberbatcha z delikatnym i dość osobliwym Peterem (Kodi Smit-McPhee). Choć zaczyna się od homofobicznych docinków tego pierwszego, to jednak z czasem przeradza się w nieoczywistą przyjaźń. Niechęć Phila ustępuje miejsca łaskawości, by wreszcie otrzeć się o pożądanie. Ten wątek to z kolei drugi przykład na to, jak film Campion odwraca westernowe schematy.