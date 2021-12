Spektakularne widowisko. "Diunę" obejrzało już milion widzów

Do grona "milionerów" przed kilkoma dniami dołączyła "Diuna". Sukces projektu Denisa Villeneuve'a cieszy chyba najbardziej. Nie należy on bowiem do łatwych w odbiorze filmów. Jest ekranizacją ambitnej książki Franka Herberta, której akcja nie toczy się zbyt wartko. Film został nakręcony z rozmachem, jednocześnie jednak z wyczuciem i bez zbędnych fajerwerków. Reżyser skupił się na zbudowaniu klimatu, stworzeniu wiarygodnej przestrzeni, mrocznego opus magnum współczesnego kina science-fiction. Tego typu przedsięwzięcia rzadko odnoszą komercyjny sukces. Tym razem jednak się udało. I to w dobie pandemii.