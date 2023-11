Dwa razy zdobył złoto na Olimpiadzie. Powstaje film o słynnym bokserze

Do kin przyciągnie widzów wyśmienita obsada. W główną rolę wciela się Tomasz Włosok ("Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa", "Piosenki o miłości", "Zielona granica"), który zachwycił reżysera oddaniem i determinacją w przygotowaniach do tej niezwykłej, wymagającej roli. Aktor od lat trenujący kickboxing, od miesięcy wzmocnił trening bokserski, uczęszczał na lekcje choreografii ruchu oraz tańca, by skuteczniej odwzorować styl walk minionej epoki. Specjalnie do tej roli, pod czujnym okiem dietetyków i trenerów, zmienił się nie do poznania.