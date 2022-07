King's Man: Pierwsza misja

Daniel Brühl, który w filmie odtwarza historyczną postać Erika Jana Hanussena, uważa, że film zawiera element edukacyjny. Tak, to rozrywkowy film akcji, z humorem i wszystkimi innymi elementami, ale jest to także bardzo zabawna lekcja historii – zauważa. Chociaż opowieść została wymyślona na nowo, to konflikty są prawdziwe, podobnie jak niektóre postacie, a to rzeczywiście budzi ciekawość, ponieważ widz czegoś się uczy lub przypomina sobie pewien rozdział historii.