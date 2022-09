Podpalaczka - recenzja Blu-ray od Galapagos

Pierwsze, co rzuca się w oczy, to niebywała oszczędność środków wyrazu. Opowiadająca o rodzinie obdarzonej parapsychicznymi zdolnościami "Podpalaczka" kosztowała 12 mln dol., ale trudno oprzeć się wrażeniu, że oglądamy rzecz od początku do końca skrojoną pod telewizję. Ascetyczne scenografie, zdjęcia w większości kręcone w pomieszczeniach, obsada ograniczona do minimum i skromniutkie CGI sprawiają, że "Podpalaczka" wygląda jak współczesne kino klasy B, na jakie możecie natrafić w czeluściach Netfliksa.