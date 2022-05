Halloween zabija - recenzja Blu-ray od Galapagos

Jednak "Halloween zabija" docenią przede wszystkim fani cyklu i konwencji, którzy w odróżnieniu od niektórych krytyków nie będą mieli problemu z faktem, że film "nie wnosi nic do gatunku", jest "autotematyczny", a "postaci zachowują się niedorzecznie". Tak, to prawda - pod tym względem twórcy są wierni niepisanym zasadom ustalonym przez takie filmy, jak właśnie "Halloween", "Piątek 13-ego", "Podpalanie", "The Mutilator" i setki innych. Co też nie znaczy, że nie wychodzą poza gatunkowe ramy.