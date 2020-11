Decyzja rządu szansą na przetrwanie? Podzielone zdania ws. zamknięcia kin

Dla wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć film na dużym ekranie, to ostania szansa, by to zrobić. W związku z galopującą pandemią koronawirusa rząd zdecydował o ponownym zamknięciu m.in. kin, teatrów i innych obiektów kultury. O nowych obostrzeniach, które zaczną obowiązywać od najbliższej soboty 7 do 29 listopada, poinformował premier Mateusz Morawiecki. - Kolejne restrykcje są niezbędne - podkreślił szef rządu, zaznaczając, że jeśli nowe ograniczenia nie przyniosą pożądanego efektu, mogą zostać przedłużone.