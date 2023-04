"Prawdziwe życie aniołów". Cud czy siła miłości? Ta historia daje nadzieję

W końcu to na jej barkach spoczywa codzienne opieka nad Krzysztofem (w filmie zwanym Adamem) i wspieranie go w powrocie do zdrowia. W jednej ze scen, na początku rehabilitacji, Agnieszka ochoczo przygotowuje męża do mycia rąk. Wszystko idzie zgodnie z planem, aż do momentu, gdy Krzysztof sięga po kostkę mydła i próbuje wsadzić ją sobie do ust. Chwila załamania, zduszenie płaczu i poczucia beznadziei to stan, który dobrze znają setki, jeśli nie tysiące, opiekunów osób po udarze i innych neurologicznych chorobach w Polsce.