"Pretty Woman" miała być głupią komedyjką, a stała się fenomenem

Reżyser miał prawdziwy problem ze skompletowaniem obsady, bowiem aktorzy dość sceptycznie podchodzili do jego projektu - niektórzy z nich odmawiali, twierdząc, że " Pretty Woman " nie jest wcale piękną historią o miłości, a niemoralną, zachęcającą do prostytucji i promującą postawę materialistyczną głupawą opowiastką.

Sam tytuł filmu miał brzmieć zupełnie inaczej - i raczej mało chwytliwie. Reżyser wymyślił nazwę "$3000", która odnosiła się do kwoty, jaką za noc zażyczyła sobie grana przez Julię Roberts Vivien. Ponieważ jednak producentom, po wielu przebojach, udało się kupić prawa do wykorzystania utworu "Pretty Woman" w wykonaniu Roya Orbisona, uznano, że tym samym tytuł piosenki stanie się też tytułem filmu.

Richard Gere i Julia Roberts pracę na planie wspominali całkiem dobrze - często pozwalali sobie na żarty, a niektóre z nich ostatecznie trafiły do filmu. Na przykład scena, w której Gere zamyka pudełko z naszyjnikiem, prawie przytrzaskując palce Roberts, która wybucha pełnym zaskoczenia śmiechem - reżyserowi tak bardzo spodobała się naturalna reakcja aktorki, że postanowił umieścić ją w filmie. Roberts miała też podobno problem, by śmiać się w odpowiednich momentach; reżyser jednak odkrył na to sposób i po prostu łaskotał jej stopy.

I chociaż Roberts uchodzi za jedną z sympatyczniejszych hollywoodzkich gwiazd, na planie podobno miała swoje humorki; zaprotestowała również, gdy okazało się, że ma się rozbierać przed kamerami. Co więcej, nie chciała nawet pozować w skąpym odzieniu do zdjęcia na plakat - dlatego ciało, które na nim widzimy, nie należy do niej. Głowę aktorki dolepiono do sylwetki słynnej dublerki gwiazd, Shelley Michelle.