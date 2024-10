Przyjazne duchy i sympatyczne potwory

Odkrywczym i konsekwentnie przeprowadzonym pomysłem odznaczały się "Potwory i spółka" ("Monsters, Inc.", 2001, reż. Pete Docter, Lee Unkrich, David Silverman) z wytwórni Pixar. Film zawierał dowcipną krytykę świata potworów, przedstawionych jako poczciwi pracownicy korporacji, ukształtowani tak, by bali się dzieci, które mają za zadanie straszyć. Pomimo wszelkich widocznych różnic, wszystkie wymienione filmy mają zbliżone, terapeutyczne przesłanie, wyrażane z reguły z niewymuszonym humorem: przesadny lęk przed nieznanym jest przeważnie złym doradcą, a odmienność i budzącą na pierwszy rzut oka grozę można poznać i zaakceptować. Oczywiście chodzi i o to, że to inni ludzie wydają się nam naprawdę potworni. A być może wcale tacy nie są! Czasem trzeba tylko ich poznać i zrozumieć ich ekscentryczne, niekiedy niesympatyczne natręctwa i nawyki. Bo przecież to najczęściej ludzie w swych opowieściach tworzyli potwory będące wyrazem ich nieuzasadnionych bądź uzasadnionych lęków.