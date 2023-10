Racewicz poszła na film Holland. Wspomniała o "świniach"

Racewicz wspomina o dwóch scenach w filmu. "Trzeba być dziecinnie naiwnym, żeby uważać, że pushback to elegancka procedura, gdy strażnik pomaga uchodźcy z gracją przejść przez druty dodając do tego czuły, przepraszający uśmiech. Jak bardzo trzeba chować głowę w piasek, żeby nie słyszeć świadectwa tych, co TAM byli. Jest w filmie scena, gdy przełożony mówi młodym pogranicznikom, kogo spotkają w lesie. Nie, to nie będą ludzie. To będą żywe pociski przysłane przez Łukaszenkę. Intruzi, gwałciciele, obcy element zatruwający tkankę narodu. Brzmi znajomo, prawda? Odtrutka z empatii" - stwierdziła.