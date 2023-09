Szczygieł był na filmie Holland. Napisał o "świniach" i "pajacu"

W dalszej części wpisu odniósł się do słów Andrzeja Dudy i całego PiS-u. "Nazwanie przez pana prezydenta mnie i tysięcy Polek i Polaków świnią, a wcześniej ideologią, upoważnia mnie do nadania mu przydomka 'pajac'. Przysięgam wam, że pajac prezydent i pajace jego pokroju - tacy jak Kaczyński, Ziobro, Czarnek - nie mają racji. To film o człowieczeństwie w całym jego spektrum. To film o odwadze Polaków, a szczególnie Polek. Z białoruskim reżimem jako sprawcą tragedii i Unią Europejską jako na tragedię przyzwalającą - w tle" - dodał.