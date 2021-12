Rekordowy skok Spider-Mana? Ostatni blockbuster tego roku już w kinach

Zważywszy na to, że jest to najlepiej sprzedający się film z uniwersum Marvela od czasu "Avengers: Końca gry" i zanosi się na to, że będzie to również największy pandemiczny blockbuster, nic dziwnego, że Disney i Sony od dawna toczą o Spider-Mana boje. Przed dwoma laty mało brakowało, a doszłoby do rozwodu, rzecz jasna na tle finansowym. Tyle że jedni mają talent, a drudzy prawa do postaci, przehandlowane przed laty, zanim Marvel stał się filmową potęgą, stąd wydaje się, że są sobie potrzebni na dobre i na złe.