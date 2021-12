"Spider-Man: Bez drogi do domu". Wielki hit Marvela. Widzowie będą wstrząśnięci

Zamysł Marvel jest niegłupi, bo pozwolił studiu wprowadzić koncept multiwersum do swojej filmowej franczyzy. Co więcej, dał też pełne pole do popisu w kwestii zaspokajania potrzeb fanów, bo pełno tu nawiązań m.in. do poprzednich filmów o Spider-Manie z innymi aktorami w roli głównej, co zresztą można było zobaczyć już w zwiastunie (pojawiają się m.in. Green Goblin czy Electro).