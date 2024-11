Mariusz Dmochowski. Widzowie pokochali jego drugoplanowe role

Mariusz Dmochowski rozumiał ich tak dobrze, bo też miał problemy ze sobą. Wydawało się, że dostał od losu wszystko, co tylko można sobie wymarzyć, a jednak w środowisku uchodził za człowieka trudnego. Stronił od ludzi, trzymał ich na dystans, był nieufny. Przez wiele lat zmagał się z chorobą alkoholową. Bywalcy lokali przy ulicy Puławskiej w Warszawie, gdzie miał siedzibę Teatr Nowy, w którym był dyrektorem, wspominali, że przed pracą zaglądał do barów na "szybką setkę". Zwykle pił w samotności, nie był duszą towarzystwa, ale czasem znajdował wdzięcznego słuchacza, a alkohol rozwiązywał mu język. Krzysztof Kowalewski wspominał, jak to pan Mariusz opowiadał mu, że pić nauczył go majster w rzeźni, w której pracował jako 16-latek. Przed nielegalnym "bankietem", na którym każdy pracownik miał wypić litr wódki, napoił przyszłego aktora... krwią zmieszaną z tytoniem i potężną dawką płynnego smalcu. Sposób okazał się skuteczny...