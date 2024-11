Hanka Bielicka. Sztuka pięknego życia

Hanna Bielicka odeszła 9 marca 2006 roku. Na cztery lata przed śmiercią zapytana o sposoby radzenia sobie z chwilami gorszego nastroju odpowiedziała: "Nie miewam depresji. Jestem absolutnie skazana na tzw. pozytywne myślenie. Zawsze ratuje mnie zawód. Jak tylko mam chwilę, w której nie bardzo wiem, co robić, to zaraz uczę się jakiegoś tekstu, przypominam sobie monologi, których dawno nie mówiłam. Wypełniam sobie czas życiem artystycznym. Mam trudności z chodzeniem po mieszkaniu. Lecz kiedy mam stanąć przed publicznością, to czuję wielki przypływ energii. Wchodzę wtedy na scenę i mogę nawet zatańczyć. To jest cudowny zawód".