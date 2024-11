Jerzy Turek. Szukali u niego rady prawdziwi listonosze

Na wydział estradowy stołecznej akademii teatralnej Jerzy Turek dostał się za pierwszym razem. Budził respekt kolegów. "Choć tylko trzy lata starszy, był dla mnie autorytetem. Wraz z Wojciechem Pokorą byli dla mnie starszymi kolegami, z którymi strach było rozmawiać. Istniała jakaś hierarchia, nie to, co teraz" – wspominał Bohdan Łazuka. Z estradą pan Jerzy jednak niewiele miał później wspólnego, rozrywkę uznał za zbyt ciężki kawałek chleba. Jego żywiołem był teatr. "Film to lipa, tam nawet amator może zagrać, jak jest dobry reżyser. Zagrać 200 przedstawień na scenie tak samo – to jest profesjonalizm" – twierdził. W przeciwieństwie do wielu kolegów, gdy już raz ustalił pomysł na rolę, trzymał się go do ostatniego przedstawienia. "Na setnym przedstawieniu gram tak samo jak na premierze. Nie zmieniam, nie kombinuję. Staram się być solidny. Lojalny w stosunku do reżysera, autora i kolegów. Myślę o tym, żeby komuś nie zepsuć i nie cierpię, jak ktoś mi psuje" – mówił.